Метротрамваи для Челябинска планируют производить на УКВЗ

Губернатор Алексей Текслер посетил стройплощадку линии метротрамвая "Север-Юг" и провел совещание по реализации инфраструктурного проекта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер осмотрел частично построенные конструкции и перегонные тоннели станции "Торговый центр".

Напомним, в августе "Челябинский метротрамвай" и компания "Моспроект-3" подписали договор на разработку проектной документации и строительство линии метротрамвая. Речь идет о строительстве линии "Север-Юг", которая соединит Северо-запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом. Протяженность линии 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути, и два подземных остановочных комплекса. Завершить строительные работы подрядчик должен до конца декабря 2025 года. Работы компания выполнит за 49 млрд рублей.

Кроме того, запланирована покупка 32 специальных трехсекционных вагонов. Как рассказал Алексей Текслер, технические требования к метротрамвайным вагонам определены. "Мы рассчитываем на то, что эти вагоны также будут производиться на территории Челябинской области - на Усть-Катавском вагоностроительном заводе", - подчеркнул он.

Напомним, в конце декабря Алесей Текслер утвердил перечень мероприятий по реализации проекта метротрамвая. Согласно документу, на проект в 2022 – 2025 годах планируется направить около 73 млрд рублей, в том числе 55,3 млрд рублей предусмотрено на строительство метротрама, а 17,5 млрд руб. – на обновление трамвайной системы. В феврале глава Челябинска Наталья Котова утвердила документацию по планировке территории для строительства метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть в Советском, Центральном, Курчатовском, Калининском, Ленинском и Тракторозаводском районах города.

В августе Минстрой РФ завершил распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 1 трлн рублей. Челябинской области будет направлен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 73 млрд рублей в 2024—2025 годах на реализацию проекта метротрамвая. Средства пойдут на строительство метротрамвая, восстановление трамвайной сети с заменой подвижного состава. В 2022 году на строительство метротрамвая в Челябинске направят 8 млрд 288 млн руб.