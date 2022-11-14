14 Ноября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Метротрамваи для Челябинска планируют производить на УКВЗ

Губернатор Алексей Текслер посетил стройплощадку линии метротрамвая "Север-Юг" и провел совещание по реализации инфраструктурного проекта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер осмотрел частично построенные конструкции и перегонные тоннели станции "Торговый центр".

Напомним, в августе "Челябинский метротрамвай" и компания "Моспроект-3" подписали договор на разработку проектной документации и строительство линии метротрамвая. Речь идет о строительстве линии "Север-Юг", которая соединит Северо-запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом. Протяженность линии 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути, и два подземных остановочных комплекса. Завершить строительные работы подрядчик должен до конца декабря 2025 года. Работы компания выполнит за 49 млрд рублей.

метро в Челябинске, станция Торговый центр,(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Кроме того, запланирована покупка 32 специальных трехсекционных вагонов. Как рассказал Алексей Текслер, технические требования к метротрамвайным вагонам определены. "Мы рассчитываем на то, что эти вагоны также будут производиться на территории Челябинской области - на Усть-Катавском вагоностроительном заводе", - подчеркнул он.

Напомним, в конце декабря Алесей Текслер утвердил перечень мероприятий по реализации проекта метротрамвая. Согласно документу, на проект в 2022 – 2025 годах планируется направить около 73 млрд рублей, в том числе 55,3 млрд рублей предусмотрено на строительство метротрама, а 17,5 млрд руб. – на обновление трамвайной системы. В феврале глава Челябинска Наталья Котова утвердила документацию по планировке территории для строительства метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть в Советском, Центральном, Курчатовском, Калининском, Ленинском и Тракторозаводском районах города.

метро в Челябинске, станция Торговый центр, Алексей Текслер,(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В августе Минстрой РФ завершил распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 1 трлн рублей. Челябинской области будет направлен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 73 млрд рублей в 2024—2025 годах на реализацию проекта метротрамвая. Средства пойдут на строительство метротрамвая, восстановление трамвайной сети с заменой подвижного состава. В 2022 году на строительство метротрамвая в Челябинске направят 8 млрд 288 млн руб.

Теги: метротрамвай, УКВЗ, метро,



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