14 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Останина внесла в Госдуму "блокирующий" законопроект об изменении Семейного кодекса

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина внесла в Госдуму параллельный законопроект о поправках в Семейный кодекс.
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В статью 1, в которой излагаются основные начала семейного законодательства, предлагается внести положения о необходимости сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, под которыми понимаются нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны. Предлогом для законопроекта стал указ президента России от 9 ноября 2022 года № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Общественный уполномоченный по защите семьи (ОУЗС) видит в этом испытанную технологию отклонить другой законопроект - просемейный законопроект "десяти сенаторов" о комплексном изменении Семейного кодекса в целях защиты семьи и исключения из него ювенальных норм. К концу октября его поддержали более 30 регионов, но его блокирует Совет при Президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, которым руководит Павел Крашенинников и который в конце сентября дал отрицательное заключение на него.

Как считает ОУЗС, Останина внесла ПФЗ, который по сути представляет собой плагиат одной из норм ПФЗ "десяти сенаторов" в иной редакции.

"Суть действия - создать альтернативный ПФЗ, который будет блокировать ПФЗ 10 сенаторов. Технология, которой обычно пользуется Крашенинников. Не исключено, что именно Крашенинников стоит за этим ПФЗ Останиной", - написал уполномоченный.

Напомним, в 2020 году Клишас и Крашенинников таким же образом отклонили аналогичный законопроект, внеся свой законопроект об экспресс-судах по ускоренному отобранию детей под видом ограничения внесудебного произвола опеки. В результате оба законопроекта были сняты с рассмотрения.

При этом председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев не считает, что проект Останиной должен "технически заблокировать" законопроект "десяти сенаторов". Если речь идет о ч. 3 ст. 110 Регламента Госдумы, где говорится, что законопроект должен быть отложен при внесении альтернативных проектов по тому же вопросу, то с формально-правовой точки зрения внесены разные проекты, отмечает он. Законопроект "десяти сенаторов" позиционирован как направленный на "регулирование отношений, связанных с правами и законными интересами детей", а законопроект Останиной – на защиту традиционных ценностей. Также срок рассмотрения законопроекта "десяти сенаторов" в первом чтении пока не определен.

Теги: семья, семейный кодек, законопроект



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