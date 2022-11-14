В Челябинской области в 2023 году появится 30 новых автобусов и 168 троллейбусов

В Челябинской области в 2023 году парк общественного транспорта пополнится 74 низкопольными трамваями, 30 автобусами и 168 низкопольными троллейбусами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального организатора перевозок.

За 2019-2022 гг. в регионе было приобретено 60 трамваев и 299 автобусов.

Напомним, в октябре в Челябинске объявили два аукциона на поставку 74 трамвайных вагонов. Начальная цена закупок – 5,4 млрд рублей.