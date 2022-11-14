Рогозин не получал назначение на госдолжность в зоне СВО

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не получал назначений на государственную должность, его деятельность в зоне СВО не требует согласований с Кремлем, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее Рогозин заявил, что возглавил в ДНР добровольческую группу военных советников "Царские волки", которая занимается внедрением перспективных вооружений в действующей армии. Он добавил, что "будет оставаться на передовой, пока победа России не станет необратимой".