Глава минтербеза Прикамья вернулся к работе после завершения медицинского обследования

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов вернулся к работе после завершения медицинского обследования. Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе краевого правительства.

18 октября стало известно, что министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов проходит медицинское обследование в госпитале. Сообщалось, что состояние удовлетворительное

До отправки в госпиталь Батмазов регулярно выезжал в учебные центры, встречался с пермскими мобилизованными.