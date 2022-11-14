В ходе спецоперации погиб мобилизованный житель Заречного

31-летний житель Заречного (Свердловская область) Дмитрий Зайнулин погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В декабре военному исполнилось бы 32 года. Дома его ждали супруга и 6-летняя дочь.

"Выражаем соболезнования жене Дмитрия Екатерине, всем его родным, близким, друзьям. Светлая память о Дмитрии останется в сердцах всех, кто его знал, уважал, любил", - пишет мэрия.

Прощание с Дмитрием Зайнулиным состоится 15 ноября в храме Покрова Божией Матери (ул. Курчатова, д.7). Пройдет оно с 10.00 до 10.30, после чего до 11.00 следует отпевание.