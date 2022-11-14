Мэрия Екатеринбурга зовет жителей обсудить развитие городской велоинфраструктуры

Жителей Екатеринбурга приглашают обсудить развитие велоинфраструктуры города.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, соответствующий воркшоп пройдет в этот четверг, 17 ноября, в рамках VI Общероссийского форума стратегического развития "Города России 2030: вызовы и действия 2.0". Участие в нем примут ведущие эксперты, в том числе начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов и ведущий архитектор мастерской мастер-плана ООО "Брусника", создатель движения "Дорогу Велодорогам" Наталья Пирогова.

Гости площадки заслушают доклад по тенденциям в области создания велокаркасов мегаполисов и получат ответы на интересующие их вопросы. После этого все разобьются на группы по 10-12 человек и разработают планы по развитию городской инфраструктуры.

Как обещают в мэрии, многие идеи и наработки воркшопа будут использованы при формировании Генерального плана до 2045 года и проектировании пространств столицы Урала.

Воркшоп начнется в 14 часов 30 минут в зале №2.1 "Екатеринбург-Экспо" (ЭКСПО-бульвар, 2). Чтобы принять в нем участие, горожанам необходимо пройти регистрацию.