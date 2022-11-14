"Взгляд государства на аборты изменился"

Взгляд государства на аборты изменился. Так оценила инициативы Правительства РФ председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России, член экспертного совета Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова.

Читайте также: 100 лет назад Россия легализовала аборты

По итогам заседания Правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала ряд поручений по вопросам попечительства в социальной сфере. Так, Минздраву РФ поручено проработать вопрос целесообразности введения запрета на аборт несовершеннолетними без согласия родителей.

Предлагается обсудить переименование листа информированного согласия перед абортом на "лист сохранения беременности" вместо "листа прерывания беременности". И помещение женщин, планирующих аборт, и женщин, сохраняющих беременность, в раздельные палаты.

Минздраву и Росздравнадзору поручено проработать усиление мер ответственности за нарушение законодательства при выполнении аборта, включая отсутствие доабортного консультирования, несоблюдение "дней тишины" и сроков беременности.

Росздравнадзор должен представить информацию о том, сколько упаковок лекарственных препаратов для медикаментозного аборта продали в аптеках в 2021 году и с начала 2022 года. В августе первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая призвала прекратить продажу препаратов для медикаментозного аборта в онлайн-аптеках.

"Конечно, это далеко не все, чего добивается в этой сфере родительская общественность, но это уже неплохое начало. Оно явно свидетельствует об изменении государственных приоритетов в вопросе абортов", - считает Ольга Леткова.

Россия была первой в мире страной, легализовавшей аборты в 1920 году. При Сталине они были запрещены, но при Хрущеве снова легализованы в 1955 году. С тех пор и до 1990-х годов в России ежегодно, по официальным данным, делалось 4,5-5 млн абортов при рождаемости чуть боле 2 млн детей. То есть на одного родившегося приходилось двое абортированных. Суммарный коэффициент абортов составлял около четырех на одну женщину. То есть каждая женщина в течение жизни в среднем рожала двоих и абортировала четверых. В результате Россия стала одной из первых стран мира, в которой рождаемость опустилась ниже уровня воспроизводства. Это произошло еще в конце 1960-х. С 1957 года в России было умерщвлено более 210 млн зачатых детей, что составляет полтора населения России или восемь потерь в Великой Отечественной войне.

С 1990-х число абортов стабильно снижается, но их число по-прежнему огромно. В 2021 году было более полумиллиона абортов при 1,4 млн родившихся. Почти 10% абортов были у первобеременных. При этом 4,5 тыс. абортов были у несовершеннолетних.

По данным исследований, в 2007 году лишь около 30% женщин, которые вышли из детородного возраста, ни разу не делали аборта. Наиболее высокие средние показатели абортов были выявлены среди: 1) проживающих в сожительстве (у 54% было два и более абортов), 2) жительниц Москвы и Санкт-Петербурга и 3) не применяющих никаких методов контрацепции. Но они отличались от других групп незначительно. Существенных социальных различий между женщинами, которые никогда не делали аборт, и теми, кто делал несколько, не обнаружено. Это не подтверждает распространенное мнение, что на аборт женщину толкают внешние обстоятельства: жилищные условия, уровень доходов и т.п.

Прямая статистическая связь абортов и рождаемости не наблюдается. Она опосредована через мировоззрение, которое нацелено на малодетность/бездетность и жизнь "для себя".

Интересно, что на днях президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, среди которых на первом месте стоит жизнь. Большое количество абортов по желанию женщины, очевидно, противоречит этой ценности. Как очевидно и то, что одними запретами ситуацию не исправить — необходимо и изменение социальной политики.

В России порядка 70% населения относятся к абортам как своему праву и не желает их ограничения. Традиционные религии считают уничтожение новой жизни обыкновенным убийством и против того, чтобы все граждане косвенно оплачивали аборты через налоги.