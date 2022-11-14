За год в российских городах сократили 200 маршрутов общественного транспорта

В 84 крупнейших городах России за год сократили 200 маршрутов городского наземного транспорта. 190 из них – автобусные маршруты, это данные компании Simetra. Общее число маршруток сократилось почти на 4%, передает РБК.

По данным компании, число автобусов, заявляемых для работы в этих городах, сократилось на 7% (с 61 тыс. до 56,7 тыс. единиц), суммарный парк троллейбусов и трамваев — на 3% (с 11,9 до 11,6 тыс.). Эксперты говорят о стагнации систем городских пассажирских перевозок.

При этом производство городского пассажирского транспорта, как и другие отрасли, сталкивается с проблемами с поставками комплектующих из-за санкций, ростом цен на комплектующие и т.д. Некоторые машиностроительные предприятия уходят в простой.

Эксперты отмечают, что прорывов в таких условиях ждать не приходится (хотя правительство именно на них и уповает и их и ждет).

В рейтинге городов России по качеству общественного транспорта, который существует с 2020 года, первое место заняла Пермь (73 балла из 100), второе — Новокузнецк (72,8), третье — Екатеринбург (72,7). У Астрахани, занявшей последнее место, — 34,2 балла.