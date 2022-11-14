В Челябинске подано почти 1,2 тыс. заявлений на выплаты на детей мобилизованных

В Челябинске на единовременную выплату детям мобилизованных граждан подано 1 тыс. 198 заявлений. Об этом на аппаратном совещании сообщил замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Проводится прием заявлений на единовременную выплату детям мобилизованных граждан в размере 20 тыс. Принято 1 тыс. 198 заявлений. Также начата активная работа по оформлению единовременной выплаты семьям по 50 тыс.", - рассказал он.

Напомним, в Челябинской области приняты дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан. Дети мобилизованных получат единовременную выплату в размер 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет. Регион будет финансировать стоимость платного обучения в учреждениях среднего профессионального образования региона, а студенты колледжей получат компенсацию стоимости питания. Дети получат бесплатное горячее питание в школах. Также для мобилизованных предусмотрено внеочередное зачисление в детские сады, также регион будет оплачивать детский сад семьям, где есть мобилизованный родитель.

Пожилые родители или родители с инвалидностью предоставят возможность бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания, вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах. Также будет оказана помощь в догазификации домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования.