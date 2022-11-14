14 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

В России создадут специальную броню для экипажа вертолета

В России идет разработка защитного комплекта для экипажей армейской авиации, в состав которого входят в том числе противоосколочный шлем, бронежилет и огнестойкий костюм.

"Сегодня мы разрабатываем модульный защитный комплект для экипажей вертолетов армейской авиации. В настоящий момент они не имеют бронезащиты – есть вертолеты с бронированной кабиной, есть с небронированной кабиной, но непосредственно у самих членов экипажа нет индивидуальных средств бронезащиты", - сказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора предприятия-разработчика данной экипировки "Армоком" Олег Фаустов.

По словам Фаустова, в этот комплект войдут противоосколочный шлем (раньше он был только противоударным), новый бронежилет, учитывающий особенности боевой работы экипажей ("сидячая" работа, необходимость использования подвесной системы парашюта, возможность оперативно покинуть вертолёт), а также огнестойкий летный костюм, в котором пилот сможет с комфортом управлять вертолётом при любых погодных условиях.

Говоря о сроках создания данного защитного комплекта, собеседник агентства предположил, что весь цикл работ от поставки образцов на испытания до начала серийного производства экипировки будет осуществлен в ближайшие два-три года.

Теги: Вертолет, экипаж, броня



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