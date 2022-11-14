В Челябинской области три человека погибли в ДТП во время снегопада

В Челябинской области столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибли три человека, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла сегодня утром на 29 км автодороги Западный обход Челябинска. Водитель Хундай Солярис в условиях снегопада при неустановленных обстоятельствах выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Митсубиси Лансер.

В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Хундай погибли.