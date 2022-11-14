КПРФ разработает проект новой Конституции России

КПРФ займется разработкой проекта новой Конституции России. Предполагается, что работа начнется в январе 2023-го и закончится к концу этого же года.

Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, коммунист Юрий Синельщиков заявил, что в проекте КПРФ будут урезаны полномочия президента, расширены полномочия парламента. Также генпрокурор будет наделен правом законодательной инициативы, судьи будут избираться народом, депутатов можно будет отзывать, передает "Коммерсант".

При этом к КПРФ не прокомментировали реальную перспективу одобрения документа и даже рассмотрения его в парламенте.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас скептически иронизирует над планами коммунистов.

"Зюганов предложил разработать новую Конституцию России. По его словам, новый основной закон страны нужно создать на основе "брежневской" и "сталинской" Конституций СССР, - написал Клишас в своем Telegram-канале. - Ждём от Зюганова проект. Система Советов, отсутствие разделения властей, классовый характер государства".