Ухаживающие за родственниками пенсионеры могут получать выплату в 2400 рублей

Пенсионеры в России с декабря могут рассчитывать на ежемесячную доплату к пенсии в размере 2400 рублей, сообщила юрист Ирина Сивакова.

По ее словам, выплата будет предоставляться тем, кто ухаживает за больным родственником, сообщает Primpress. Для оформления ежемесячной выплаты необходимо подать заявление в Пенсионный фонд.

Отмечается, что пенсионеру необходимо предоставить доказательства, что на его иждивении находится нетрудоспособный человек. Это может быть другой пенсионер или же человек с инвалидностью.

Получить доплату можно только за близкого родственника. При этом рассчитывать на нее могут в том числе и работающие пенсионеры, но в их случае доплата просто не будет индексироваться с годами, пояснила юрист.

Ранее сообщалось, что правительство отклонило законопроект "Об изменениях в закон "О страховых пенсиях" в части установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам".

Документом с 1 января 2023 года предполагалось провести перерасчет страховой пенсии по старости пенсионерам, имеющим работу, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трех), а также возобновить индексацию этих выплат.