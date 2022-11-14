Народный артист Машков навестил участников спецоперации в госпитале Екатеринбурга

Владимир Машков решил навестить участников спецоперации, находящихся на лечении в военном госпитале Екатеринбурга. Как сообщают "Известия", народный артист справился о здоровье пациентов и вручил подарки.

Машков также поблагодарил уральцев за мужество, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Напомним, что Владимир Машков приехал в Екатеринбург для прослушивания среди подростков в Московскую театральную школу Олега Табакова. До кастинга, прошедшего с 12 по 13 ноября, допускались ученики 9-10 классов и студенты первых курсов колледжа.