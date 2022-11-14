14 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Дума ТВ

Вячеславу Володину посоветовали больше беспокоиться о проблемах России

Посты спикера Госдумы Вячеслава Володина, посвященные экономическим проблемам кого угодно, но не России, начали вызывать раздражение у подписчиков его Telegram-канала.

Недавно Володин расписывал, как плохо жить в США – стране, чья экономика, по мнению "единоросса", находится на грани коллапса. Сегодня председатель нижней палаты российского парламента взялся за критику Украины. Он заявил, что бюджет этой страны "почти на 40% формируется за счет иностранных кредитов и займов". "Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов. Ситуация ухудшается", - пишет Володин.

Он считает, что "Украина — государство-банкрот". "Киевский режим пытается это замалчивать. Но проблема очевидна. Зеленский лишил граждан Украины будущего, вогнав страну в долговую кабалу".

В комментариях у Володина возникла волна возмущения: когда разговор зайдет о российской экономике?

"Нам зачем эта информация? Про нашу Россию пишите", "Займитесь проблемами своих граждан. Отстаньте от Украины", "У больной куме одно на уме! Когда про родину писать будешь, Володин?", "Может Россией займетесь? Они у себя пусть сами разбираются", "А мы граждане России прям в бриллиантах купаемся. Можен на нас внимание обратите? В моем регионе пенсия 12000 руб., зарплата продавца максимум 21000 руб. А счет за коммуналку 9000-13000 руб. Продукты подорожали на 50 %", "О чём угодно, только не про Россию ! Вы точно из российского парламента?".

Теги: вячеслав володин, госдума, россияне, экономика



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