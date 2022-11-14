14 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

РЭО: Полиция отказалась возбуждать дело из-за незаконных действий екатеринбургского подрядчика

В полиции до последнего не хотели разбираться с подрядчиком из Екатеринбурга, предположительно, нарушающим законодательство в сфере экологической повестки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО). Как оказалось, предприниматель в Октябрьском районе не только не вывозил мусор, но и представил в администрацию поддельную справку о передаче 234 т. отходов на полигон для захоронения. Сотрудники РЭО передали эту информацию в компетентные органы, однако возбуждения дела не последовало.

"Отделом полиции был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, так как в ведомстве просто не получили ответ от администрации Октябрьского района. Тогда вместе с представителями полигона мы направили жалобу в прокуратуру Октябрьского района, после чего дело было возвращено правоохранителям для дополнительной проверки. Но и после этого полиция вынесла отказ в возбуждении уголовного дела. Только после нашей повторной жалобы в прокуратуру и в Главное управление МВД по Свердловской области была проведена проверка, и в настоящий момент дело находится на рассмотрении в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу. Надеемся, что виновные будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", – рассказал зампредседателя Свердловского отделения РЭО Антон Черноголов.

По словам председателя свердловского РЭО и депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева, городские власти в Свердловской области часто не знают, куда на самом деле их подрядчики вывозят отходы, в то время как тысячи тонн мусора не доезжают до полигонов. Так, в Шалинском городском округе подрядчик вместо захоронения отходов, раздал часть населению, а остальное просто сгрузил в выработанный карьер. Еще 3,5тыс. т. не доехали до полигона из Дегтярска - куда они делись до сих пор неизвестно. Аналогичная ситуация обстоит в Кировограде, Нижних Сергах и Чкаловском районе Екатеринбурга. В Дружинино, Нижних Сергах, Бисерти и Железнодорожном районе Екатеринбурга подрядчики по муниципальным контрактам также нарушали порядок утилизации отходов производства и потребления.

Несанкционированная свалка в Свердловской области(2022)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Несанкционированная свалка в Свердловской области(2022)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Несанкционированная свалка в Свердловской области(2022)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

"Мы регулярно проводим мониторинг закупок муниципальных образований в Свердловской области, связанных с экологической повесткой, ликвидацией несанкционированных свалок или утилизацией строительных отходов. По Западному управленческому округу мы нашли недобросовестных подрядчиков – и все данные об этом мы направили в компетентные органы", – рассказал Вихарев.

Теги: свалка, полиция, РЭО



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