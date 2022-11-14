14 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области два человека пострадали в ДТП с маршруткой

В Челябинской области во время снегопада маршрутка съехала с дороги и врезалась в забор жилого дома.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по региону, авария произошла вечером 13 ноября в Златоусте на улице Таганайской. Водитель автобуса Фиат FST, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, совершил съезд с проезжей части влево, где совершил наезд на забор жилого дома, повредив его.

В результате ДТП пассажирка маршрутки получила травмы и была госпитализирована. Еще одной женщине была оказана разовая медицинская помощь. Всего в автобусе находилось 12 пассажиров.

Теги: маршрутка, ДТП,



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