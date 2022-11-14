Тагильская школьница получила травмы, упав с "тарзанки" во время турпохода

В Нижнем Тагиле ученица гимназии пострадала во время туристического похода. В обстоятельствах разбирается прокуратура.

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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, инцидент произошел еще в октябре: учащиеся нижнетагильской гимназии №18 находились в турпоходе на горе Голый Камень. Во время спуска на так называемой "тарзанке" школьница 2008 года рождения упала и получила травмы.

Прокуратура уже внесла представление начальнику управления образования администрации Нижнего Тагила об устранении нарушений законодательства. После определения тяжести вреда здоровью несовершеннолетней, в ведомстве рассмотрят вопрос о направлении в ее интересах иска в суд – о компенсации морального вреда в связи с травмированием.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщало Накануне.RU, недавно суд оставил в СИЗО школьника из Березовского, пытавшегося зарезать десятиклассницу. Он будет находиться под арестом до 1 февраля 2023 года.