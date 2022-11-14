Исследование: россияне стали больше помогать другим людям

В 2022 году 59% граждан России помогали незнакомым финансово нуждающимся людям.

Как следует из опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 40% россиян не доводилось это делать. Жители РФ чаще всего за последний год помогали другим поступками (72%), а также вещами (61%). В целом в текущем году по сравнению с пандемийным 2020 годом произошел значительный рост по этим показателям.

Как сообщила директор московского филиала благотворительной организации "Ночлежка" Дарья Байбакова, в России после начала специальной военной операции появилось большое число низовых инициатив, помогающих людям. При этом привычные темы, такие как помощь бездомным, отошли на второй план и людям кажутся не самыми актуальными.

В России действительно нет широкой доступности НКО в регионах, а у тех, кто работает, обычно не хватает ресурсов для помощи всем нуждающимся, отметила Байбакова. При этом 73% участников исследования в течение года не устраивались в качестве добровольцев, а 26% были волонтерами, говорится в опросе ВШЭ, сообщают "Ведомости".