14 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минэк опроверг доводы США о признании экономики России нерыночной

Министерство экономического развития России не согласилось с доводами Министерства торговли США об отзыве у российской экономики статуса рыночной.

Об этом говорится в расследовании американского ведомства с доводами, подтверждающими принятие решения. Ответ Минэка включен в приложения к документу. Как следует из позиции ведомства, поводов для пересмотра последнего решения американских властей не появилось.

Рыночный статус был предоставлен РФ Минторгом в 2002 году. В августе 2021 года министерство проводило анализ рыночности российской экономики в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидно-аммиачной смеси. Но в октябре того же года министерство подтвердило статус российской экономики как рыночной, заявив об отсутствии достаточных оснований для его отзыва.

В мае 2022 года Минторг США начал пересмотр этого решения со ссылкой на "изменившиеся обстоятельства", сообщают "Ведомости".

Теги: Минэк, США, экономика



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