14 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Канадский производитель одежды Helly Hansen ушел из России

Канадская компания по производству верхней и спортивной одежды Helly Hansen приняла решение свернуть свой бизнес в России.

В конце августа новыми владельцами ООО "Хелли Хансен" вместо Helly Hansen Russia AS стали его топ-менеджеры – генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев. В октябре компания переименована в "Ритейл РЦ".

Роганович информацию о сделке подтвердил, не раскрыв при этом детали. Как говорят эксперты, сделка была безденежной. В частности, глава ритейл-департамента CBRE Марина Малахатько полагает, что сумма сделки, если таковая существовала, была символической.

У Helly Hansen было в России 48 магазинов, из которых семь работали по франшизе, сообщают "Ведомости".

Ранее немецкий производитель кофе Tchibo GmbH, занимающий четвертое место в мире, ушел из России.

Теги: Helly Hansen, одежда



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