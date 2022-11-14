14 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

МИД РФ: назначение репараций в пользу Украины - кража российских активов

14 ноября в Генассамблее ООН будет рассмотрена резолюция, согласно которой Москва может быть привлечена к ответственности за боевые действия на Украине.

В частности, данная процедура предполагает назначение России репараций в пользу Украины. Как заявил постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский, это является легитимизацией присвоения замороженных российских активов. "Ворованные таким образом деньги пойдут прежде всего на покупку новых вооружений или погашение соответствующих долгов Украины. И "фиговым листком" для этого как раз и должно стать решение Генассамблеи", — заявил дипломат в Telegram.

Он отметил, страны Запада должны возместить ущерб развивающимся странам за "колониальную политику, рабство и грабеж" — данное предложение дипломат связал с последствиями назначения репарационных выплат России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Россия должна выплатить Украине военные репарации.

Теги: МИД РФ, репарация



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