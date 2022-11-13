«Высшая степень предательства»: Пригожин прокомментировал видео с якобы казнью бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин считает, что пользователи Сети одобрили возможную казнь беглого экс-участника ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина, поскольку чувствуют предательство.

Ролик, на котором якобы изображена казнь одного из бывших бойцов ЧВК «Вагнер», распространился в Сети. При этом, по наблюдениям Накануне.RU, многие россияне одобрили подобную меру наказания, несмотря на жестокость. Пригожин отметил, что такая реакция общества оправдана. По его мнению, многие жители страны чувствуют предательство.

«Люди могут ошибаться, люди могут совершать нелицеприятные поступки, и да, можно долго спорить, что такое предательство. Но есть высшая степень предательства, безусловное предательство — предательство своего народа», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Он также подчеркнул, что предателей России можно найти не только на передовой, но и в кабинетах – это те люди, по словам предпринимателя, которые не думают о своем народе.