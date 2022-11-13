«Высшая степень предательства»: Пригожин прокомментировал видео с якобы казнью бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

13 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
Фото: Накануне.RU

«Высшая степень предательства»: Пригожин прокомментировал видео с якобы казнью бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

Российский бизнесмен Евгений Пригожин считает, что пользователи Сети одобрили возможную казнь беглого экс-участника ЧВК «Вагнер» Евгения Нужина, поскольку чувствуют предательство.

Ролик, на котором якобы изображена казнь одного из бывших бойцов ЧВК «Вагнер», распространился в Сети. При этом, по наблюдениям Накануне.RU, многие россияне одобрили подобную меру наказания, несмотря на жестокость. Пригожин отметил, что такая реакция общества оправдана. По его мнению, многие жители страны чувствуют предательство.

«Люди могут ошибаться, люди могут совершать нелицеприятные поступки, и да, можно долго спорить, что такое предательство. Но есть высшая степень предательства, безусловное предательство — предательство своего народа», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Он также подчеркнул, что предателей России можно найти не только на передовой, но и в кабинетах – это те люди, по словам предпринимателя, которые не думают о своем народе.

Теги: евгений пригожин, евгений нужин, чвк вагнер, конкорд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети