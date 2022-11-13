«Значительно эффективнее»: Пригожин прокомментировал перенос тренировок ополчения в Молькино

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал сообщения СМИ о переносе обучения части ополченцев из Белгородской и Курской областей в Молькино Краснодарского края, где бойцов будут тренировать инструкторы ЧВК «Вагнер». Ответ предпринимателя журналистам издания «Дни.ру» публикует пресс-служба компании «Конкорд».

«Мы с удовольствием бы обучали ополченцев хоть по всей стране, но разбирать и собирать деревянные автоматы не совсем целесообразно. Поэтому я считаю, что значительно эффективнее сделать это в уже обкатанной структуре, чем бороться с бюрократическими процедурами. Иногда проще победить ИГ (террористическая организация, запрещена в России), «Аль-Каиду» (террористическая организация, запрещена в России) или НАТО, чем бюрократию на местах», — отметил Пригожин.

Бизнесмен ранее объяснил необходимость наличия центров подготовки ополченцев в приграничных областях России. По его словам, многие люди, живущие в этих регионах, готовы защищать свою землю.