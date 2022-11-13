В Нефтеюганске бездомные собаки напали на женщину: оторвали икру на ноге, подрали спину

В Нефтеюганске бездомные собаки напали на женщину. Информация об этом появилась в группе "Типичный Нефтеюганск" социальной сети "ВКонтакте".

Жительница города сообщила, что ее мать пострадала от укусов бездомных животных.

"Они напали на нее сзади, оторвали икру на ноге, подрали спину. Если бы не проходящий мимо мужчина, который стал кричать и отгонять, они бы загрызли ее! Она потеряла очень много крови и сейчас находится в больнице", - говорится в публикации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета России , По указанию руководителя следственного управления СК России по ХМАО-Югре, Нефтеюганским межрайонным следственным отделом на основании сведений, размещенных в социальных сетях, организована проверка по факту нападения собак на женщину.

По предварительным данным 11 ноября 2022 года в вечернее время агрессивная собака набросилась на женщину в районе магазина «Чудо-печка» города Нефтеюганск. В результате укуса животного женщина получила травму ноги.

Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе полнота и своевременность мер, принятых администрацией города в целях предупреждения несчастных случаев по вине безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.