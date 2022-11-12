13 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Политика В России
Фото: Накануне.RU

А разве я говорил о том, что это Лапин «в домике»?: Пригожин опроверг домыслы о своей критике в адрес генерала

Предприниматель Евгений Пригожин сравнил действия генералов Александра Лапина и Сергея Суровикина, которым пришлось вывести войска из Красного Лимана и Херсона соответственно.

Представители издания «Блокнот» обратились к бизнесмену Пригожину с просьбой высказаться о развитии событий в ходе спецоперации на Украине. Буквально, его попросили пояснить, почему он раскритиковал генерал-полковника Лапина за Красный Лиман, а после аналогичной ситуации под Херсоном сказал, что генерал Суровикин сделал все, что мог.

«А разве я говорил о том, что это Лапин «в домике»? Лапина «запятнали» (отсылка к игре в пятнашки - прим. пресс-службы). Что касается похвалы Суровикина, то ключевое в моём заявлении от 9 ноября следующее: «Он поступил как мужчина. Когда Суровикин был назначен на эту должность, он прекрасно понимал, что произойдёт в октябре-ноябре, и прекрасно знает, какие шаги будут в будущем»», - опубликовала ответ предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен добавил, что Суровикин не стал уходить «в чурики» и принял свою должность, в отличие от многих других.

Ранее Евгений Пригожин назвал решение командующего Объединенной группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина об отведении войск за Днепр непростым, но ответственным.

Теги: евгений пригожин, суровикин, лапин, херсон



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