12 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: t.me/rogozin_do

В ближайшие месяцы в зону СВО поступит самое современное вооружение, - Рогозин

В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине поступит самое современное российское вооружение, сообщил экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников.

Он отметил, что союзным силам иногда крайне не хватает некоторых самых современных образцов.

"Я знаю, что мы долго запрягаем, быстро поедем", - сказал Рогозин.

"Поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев все-таки оборонно-промышленный комплекс России поставит и в Вооруженные силы Российской Федерации, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу", - заявил экс-глава "Роскосмоса" РИА Новости.

Ранее сегодня заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия "по очевидным всем разумным людям причинам" еще не применила весь свой арсенал возможных средств поражения.

Политик также подчеркнул, что РФ пока не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. "И не только из присущей нам человеческой доброты",— написал зампред Совбеза, отметив, что "всему свое время".

Теги: рогозин, спецоперация, вооружение



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