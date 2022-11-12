Администрация Каховского района покидает 15-километровую зону на левом берегу Днепра

Сотрудники администрации Каховского района Херсонской области покидают пятнадцатикилометровую зону на левом берегу Днепра. Об этом сообщил глава районной администрации Павел Филипчук в Telegram-канале.

"Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ", - написал он.

Чиновник также пояснил, что территория, где сейчас расположена администрация, может стать местом боевых действий. В районе строятся военные сооружения и укрепления.

Отмечается, что из Новой Каховки также продолжается эвакуация гражданского населения. По словам чиновника, жителей района эвакуируют в Туапсе.

Филипчук призвал мирных жителей эвакуироваться в "безопасные субъекты Российской Федерации", отметив, что "условия жизни с каждым днем для гражданских лиц становятся все менее комфортными".

Ранее сегодня глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ ведут обстрел центральных районов города, оттуда планируется вывезти около 200 человек.