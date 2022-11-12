В Краснодаре из-за аварии без отопления и воды остались 62 многоквартирных дома
В Прикубанском округе Краснодара произошла авария на магистральной теплотрассе. Подача тепла и горячей воды приостановлена в десятки многоквартирных домов.
Под отключения попали улицы Механическая, Садовая, Клиническая, Юннатов, 40 лет Победы.
"Количество многоквартирных жилых домов - 62 ", - сообщает Telegram-канал Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).
Уточняется, что авария произошла на подземной тепломагистрали диаметром 300 мм на улице Зиповской.
На месте работают аварийные бригады.
Ранее в Перми из-за коммунальной аварии затопило улицу Малкова на перекрестке с улицей Энгельса. Десятки домов остались без водоснабжения.