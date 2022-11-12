12 Ноября 2022
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Фото: мэрия Екатеринбурга

В Краснодаре из-за аварии без отопления и воды остались 62 многоквартирных дома

В Прикубанском округе Краснодара произошла авария на магистральной теплотрассе. Подача тепла и горячей воды приостановлена в десятки многоквартирных домов.

Под отключения попали улицы Механическая, Садовая, Клиническая, Юннатов, 40 лет Победы.

"Количество многоквартирных жилых домов - 62 ", - сообщает Telegram-канал Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).

Уточняется, что авария произошла на подземной тепломагистрали диаметром 300 мм на улице Зиповской.

На месте работают аварийные бригады.

Ранее в Перми из-за коммунальной аварии затопило улицу Малкова на перекрестке с улицей Энгельса. Десятки домов остались без водоснабжения.

Теги: краснодар, авария, отопление



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