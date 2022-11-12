В Пермском крае убиты супруги и их четырехлетний сын

В городе Оса в Пермской крае убита семья с четырехлетним ребенком. Тройное убийство было совершено 10 ноября.

Как сообщили в СУ СКР по региону, сначала в одной из квартир города нашли труп мужчины 1992 года рождения с ножевыми ранениями.

Кроме того, на придомовой территории обнаружено тело хозяина квартиры, 1997 года рождения, который, по предварительной версии следствия, свел счеты с жизнью.

После того как личность убитого мужчины была установлена, правоохранители отправились в квартиру, где он проживал с женой и ребенком. Женщина и мальчик также были найдены убитыми.

По данным СК, имеются доказательства, подтверждающие, что убийцей был мужчина, который, предположительно, совершил суицид.

СМИ пишут, что предполагаемый убийца был знакомым главы семьи. Что стало причиной убийства, пока неизвестно.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. "в" ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, малолетнего).