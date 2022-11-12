12 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Регионам поручили сформировать четырехмесячный запас лекарств

Регионам России даны жесткие указания сформировать как минимум четырехмесячный запас лекарственных препаратов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, "наблюдаются задержки в поставках в РФ зарубежных лекарств, но отказов от производителей не было зафиксировано".

"Мы не видим сегодня каких-то отказов или больших угроз",- цитирует министра РИА Новости.

Также Мурашко отметил, что наращивание производства лекарств в России идет по плану высокими темпами.

Напомним, в конце сентября аптечные сети в России фиксировали увеличение спроса на лекарства и медизделия первой необходимости на фоне начала частичной мобилизации. Росздравнадзор начал мониторинг наличия данных медицинских изделий в целях оперативной маршрутизации продукции, имеющейся у поставщиков и производителей, в аптечные организации.

Теги: лекарства, минздрав, мурашко



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