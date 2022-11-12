Депутат Вихарев вместе с гимназистами высадил голубые ели
Перед зданием гимназии № 99 в Екатеринбурге теперь растут голубые ели. Их накануне посадили прямо у входа в гимназию.
Помощь в организации посадки голубых красавиц оказал депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев.
"Сдержал своё обещание и подарил две голубые ели гимназии № 99. Посадили их у входа в здание", - написал в своем телеграмм-канале депутат.
В этом образовательном учреждении проводится капитальный ремонт, который строители обещали завершить к Новому году.
"Во время моего прошло визита на стройку я и пообещал помочь озеленить территорию. С нетерпением жду, когда обновлённая гимназия откроет двери для детей.", - сообщил Алексей Вихарев.