12 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Краснодаре ребенка во дворе школы покусали бродячие собаки

Бродячие собаки напали на второклассницу на территории лицея № 64 в Краснодаре.

О происшествии рассказала мать пострадавшей девочки, сообщает Telegram-канал "Типичный Краснодар". Со слов женщины, ее дочь шла в школу на занятия через стадион, где ее атаковали четыре огромные собаки.

У девочки остались ссадины, раны и укусы. Ребенку был назначен курс прививок от бешенства.

В департаменте образования Краснодара сообщили, что администрация лицея неоднократно обращалась в департамент городского хозяйства и ТЭК с вопросом отлова бродячих животных. Однако там отвечали, что животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, подлежат отлову только при проявлении агрессивности в отношении других животных или человека, сообщается в Telegram-канале краевого оперштаба.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, с управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркуля взыскали 100 тыс. рублей в пользу ребенка, которого покусали бродячие собаки.

Теги: краснодар, собаки, школа, девочка



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