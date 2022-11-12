12 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Административной столицей Херсонской области временно станет Геническ

Город Геническ временно станет административной столицей Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин.

По его словам, сейчас в этом городе сосредоточены все основные органы власти, передает РИА Новости.

Геническ расположен на юге области, в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря, примерно в 200 км от Херсона.

9 ноября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал приказ отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего силами СВО Сергея Суровикина.

11 ноября в Минобороны сообщили, что переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра была завершена в 5 часов утра. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.

Также в МО РФ уточнили, что ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено.

Теги: Геническ, Херсонская область



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