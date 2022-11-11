В Нефтеюганске произошел пожар в ТЦ

В Нефтеюганске произошел пожар в торговом центре "Привозъ" в 10 микрорайоне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

Сообщение о возгорании поступило в 18.38.

"Первые подразделения прибыли на место в происшествия через три минуты. Здание одноэтажное, размерами 25 на 40 метров, наружные стены из сэндвич-панелей. На момент прибытия наблюдалось горение на кровле. Руководитель тушения пожара организовал работы по ликвидации огня и эвакуации людей. Работают 10 единиц спецтехники и 47 сотрудников МЧС России. Все люди эвакуировались, пострадавших нет, площадь горения составляет около 1000 квадратных метров (по всей площади здания). Локализация в 21.00 по периметру всего строения. Ликвидация открытого горения в 21.50. Причина возгорания устанавливается органами дознания", - говорится в сообщении.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту пожара. В ходе прокурорской проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.