В Госдуме предложили запретить компьютерные игры Assassin's Creed и The Sims 3
В Госдуме предлагают ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх. Заместитель председателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова составила список игр, в которых есть персонажи с нетрадиционной сексуальной ориентацией. СМИ сообщили, что депутат предлагает запрещать такие игры
Газета.Ru приводит список безнравственных – по версии Лантратовой – игр:
Assassin's Creed
Borderlands
Divinity: Original Sin 2
Dragon Age
Life Is Strange
The Last of Us
Fallout
Apex Legends
RimWorld
Overwatch
Le crime du parking
The Sims 3