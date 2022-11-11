В Госдуме предложили запретить компьютерные игры Assassin's Creed и The Sims 3

В Госдуме предлагают ввести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх. Заместитель председателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова составила список игр, в которых есть персонажи с нетрадиционной сексуальной ориентацией. СМИ сообщили, что депутат предлагает запрещать такие игры