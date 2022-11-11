Депутат Иванов доставил в Елань больше спальников и мобильных бань

В учебный центр Елани привезли очередную гуманитарную помощь для мобилизованных. О перечне полезного груза рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Первыми на очереди встретили мобильный бани с теплыми ковриками. По приказу командира мобилизованные протестируют их уже сегодня и предоставят отчет с фото. Также по предзаказу будущим бойцам доставили отечественные радиостанции, которые те заберут с собой в зону СВО.

Доставили мобилизованным и новую партию ирбитских спальников в количестве 140 штук. Иванов поблагодарил завод "ФОРЭС" за поддержку и помощь в закупке.

"Встретился с мобилизованными. В целом вопросов и проблем стало заметно меньше, всё функционирует как надо. Спасибо командиру: деятельному, хозяйственному, компетентному", - добавил депутат.

Напомним, ранее в Елань также привозили и устанавливали мобильные бани, после того, как один из мобилизованных пожаловался на вшей.