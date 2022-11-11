В Челябинской области приняли первое заявление на получение жилищного сертификата от жителя Херсонской области

В Челябинской области начали принимать заявления от жителей Херсона и области на выдачу жилищных сертификатов, дающих право приобрести жилые помещения на территории региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

Подать документы можно в МФЦ. Первое заявление на получение жилищного сертификата уже принято.

Напомним, 28 октября в Херсонской области завершилась организованная эвакуация мирного населения с правого берега Днепра, в том числе и из областного центра.