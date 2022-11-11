В Сургуте водитель сбила двух детей на детской площадке

В Сургуте во дворе дома по ул. Университетская, 17 женщина сбила двух детей, которые качались на качелях, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент сняла камера уличного видеонаблюдения. Видеоролик опубликован в соцсетях.

По информации регионального МВД, женщина 1985 года рождения, управляя транспортным средством во дворе дома №17 по улице Университетской, сдавала назад, перепутала педали, в результате автомобиль въехал на детскую площадку, где на качелях находились дети.

Травмы получил отец детей, который кинулся их спасать. Сами дети не пострадали.