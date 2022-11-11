В США начались международные учения, имитирующие бои с военными РФ в Европе, - Times

В Калифорнии начались совместные учения США, Великобритании и Австралии "Проект "Конвергенция" (Project Convergence), имитирующие боевые действия против российских войск на территории Европы, пишет британская газета The Times.

По данным издания, маневры проходят на базе "Форт Ирвин" в пустыне Мохаве, в условиях "открытого ландшафта" пустыни, который "напоминает украинские степи".

Газета уточнила, что в учениях задействованы 450 британских военных, а также американские и австралийские военные.

В ходе учений отрабатывалось применение дронов, автономных багги M-Raza, а также британских систем запуска управляемых ракет GMLRS.

Также на территории проведения учений созданы макеты поселений и объектов инфраструктуры, в которых "проживают" специально набранные "русскоязычные люди".

По одному из сценариев, условное гражданское население начинает акции неповиновения, скоординированные через социальные сети, которые необходимо подавить американским военным, сообщает ТАСС.