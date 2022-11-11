11 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Армия и ВПК
Фото: Минобороны РФ

Минобороны опубликовало карту-сводку, на которой больше не контролирует Херсон

На свежей карте-сводке оперативной обстановки на южном направлении СВО Минобороны РФ не обозначило Херсон как подконтрольный России. Контролируемая ВС РФ земля заканчивается на левом берегу Днепра – напротив города. Внимание на карту обратил РБК.

Ранее в Минобороны заявили, что переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра была завершена сегодня в 5 часов утра. В министерстве сообщили, что переправились все российские военнослужащие. Потерь личного состава, вооружения, техники и материальных средств российской группировки не допущено. Также в МО РФ уточнили, что ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено.

Карта-сводка военных действий на 11.11.22.(2022)|Фото: Минобороны РФ

Теги: херсон, карта, минобороны



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