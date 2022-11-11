11 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

На Южном Урале мэрию города обязали выплатить 100 тысяч рублей за нападение собак на ребенка

Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Чебаркуля взыскали 100 тыс. рублей в пользу ребенка, которого покусали бродячие собаки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной мэрии.

Утром 19 мая на 14-летнюю девочку, которая шла в школу, напали бродячие собаки, укусив за обе ноги. Согласно медицинским документам несовершеннолетней установлен диагноз "укушенные раны голени", назначено лечение.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Суд требования удовлетворил. Ответчик подал апелляционную жалобу. Челябинский областной суд оставил решение суда в силе.

Теги: собаки, школьница,



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