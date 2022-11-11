Медведев заверил, что "все вернется домой", в РФ

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не впадать в паникерство и заверил, что "все вернется домой", в РФ.

"Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам бывшего президента России, "алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство - нет".

"Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира", - посоветовал Медведев.

Пост, вероятно, посвящен реакции общественности на уход российских войск из Херсона.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, не считают ли в администрации президента России унизительным уход российских войск из Херсона – столицы одного из новых регионов страны.

Перегруппировку войск на херсонском направлении пресс-секретарь Путина комментировать не стал, рекомендовал обратиться с этим вопросом в Минобороны.