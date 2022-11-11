11 Ноября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Новые резиденты свердловской ОЭЗ "Титановая долина" начнут выпуск продукции в 2024 году

Министерство экономического развития РФ включило компании "Завод прессованных профилей" и "Выбор-КСМ Екатеринбург" в реестр резидентов особой экономической зоны "Титановая долина" (Свердловская область).
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, оба предприятия уже получили соответствующие свидетельства. Суммарный объем инвестиций, заявленный новыми резидентами, составит 5 миллиардов рублей. Планируется создание около 300 новых рабочих мест.

Так, на площадке "Верхняя Салда" компания "Завод прессованных профилей" собирается организовать высокотехнологичное промышленное предприятие по выпуску изделий из алюминия. Объем инвестиций составит 3,5 миллиарда рублей, здесь будет создано 199 рабочих мест.

В свою очередь, "Выбор-КСМ Екатеринбург" на площадке "Уктус" хочет построить завод по выпуску тротуарной плитки и элементов благоустройства. Объем инвестиций – более 1,4 миллиарда рублей, предполагается создание 80 новых рабочих мест.

Ожидается, что оба новых резидента ОЭЗ "Титановая долина" начнут выпускать продукцию только в 2024 году.

Теги: Титановая долина, продукция, резиденты, ОЭЗ



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