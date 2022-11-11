Власти Запорожской области не планируют эвакуацию населения в другие регионы

Власти Запорожской области не рассматривают возможность эвакуации населения в другие российские регионы, заявил врио губернатора Евгений Балицкий.

"Если будут обстрелы на линии фронта и это будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься. Но только в Запорожской области", - приводит его слова РИА Новости.

"Эвакуация из Запорожской области на территорию Крыма или других регионов России не предусматривается на сегодняшний день", - пояснил Балицкий.

Напомним, ранее эвакуация мирных граждан прошла в Херсонской области. Она началась после обострения ситуации, а также обстрелов со стороны ВСУ. Несколько дней назад областные власти объявили, что с правого берега Днепра ушел последний теплоход, теперь оставшиеся в правобережном Херсоне граждане будут эвакуироваться своими силами.