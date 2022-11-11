Депутат Госдумы заявил о несогласованности структур, работающих в теме мобилизации

В Камышлове обнаружилась проблема, не позволяющая родным мобилизованных получать полагающиеся выплаты. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который сегодня переговорил с жителями города. По его словам, дело не в отдельном звене цепочки, а в целой структуре, которая на сегодняшний день не работает согласованно.

Депутат отметил, что многие горожане имели претензии к ответственным лицам, но больше всего недовольства было к банкам и военкомам. Часть мобилизованных до сих пор не получили жетоны, а их близкие из-за этого не могут получить доступ в личный кабинет.

"Про абсурд. Местный военкомат не сообщал родным (жене, матери) номер жетона (сына, мужа). Причина: нельзя, якобы это должностное преступление. В итоге родные шли получать номер через областной военкомат. Ощущение, что для некоторых Камышлов – отдельное государство", – отмечает Иванов.

Работу банков, по его словам, жители Камышлова называют одним словом – "маразм", рассказывают об этом на повышенных тонах, почти плача и отмечают равнодушие и формализм сотрудников.

"Что я понял. Главная проблема в несогласованности действий разных структур. Что решили. Организуем в Камышлове общую встречу с соцзащитой, банками, военкомом, администрацией. Наладим взаимодействие", - добавил депутат.