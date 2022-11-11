11 Ноября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский Росреестр открыл "горячую линию" для мобилизованных и их семей

Управление Росреестра по Свердловской области запустило "горячую линию" для мобилизованных уральцев и членов их семей.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления, консультирование проводится по телефону +7 (912) 686-69-14, ежедневно с 10:00 до 17:00. Перерыв – с 13:00 до 13:45, кроме выходных и праздничных дней.

В рамках "горячей линии" Росреестра свердловчане смогут обратиться за правовой и консультационной помощью. Звонки принимаются по вопросам учетно-регистрационного направления (регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, проведение кадастрового учета недвижимого имущества); кадастровой оценки недвижимости; государственного земельного надзора; выдачи сведений из государственного фонда данных, полученных при проведении землеустроительных работ.

Кроме этого, можно запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости в виде копий документов и выписки о содержании правоустанавливающих документов. А также обратиться по вопросам исправления технических ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости.

Напомним, в начале ноября сообщалось, что семьям мобилизованных свердловчан направлено около 4 тысяч единовременных выплат.

Теги: Росреестр, мобилизация, горячая линия, недвижимость



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