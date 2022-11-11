"Картинка драматическая": в Ингушетии расчеты ЖКХ перед энергетиками составляют менее 1%, в Чечне – менее 15%

На розничном рынке электроэнергетики впервые за два года начала ухудшаться ситуация с собираемостью платежей. До этого задолженность сокращалась, теперь она растет. За девять месяцев 2022 года собираемость платежей по группе "население" составила 98,8%, по группе "УК, ТСЖ, ЖСК" – 96,3%. Самый низкий уровень расчетов показывает Северный Кавказ.

"В Ингушетии картинка драматическая – меньше 1% расчеты у коммунальщиков, в Чечне – менее 15%. В целом собираемость по СКФО колеблется в районе 30%", - сообщила начальник управления мониторинга и контроля НП "Совет рынка" Наталья Заикина.

При этом на оптовом рынке платежная дисциплина составляет 100%, есть динамика на снижение задолженности. По словам Заикиной, такого уровня собираемости платежей удалось достичь благодаря заключенным с регионами соглашениям и договоренности о порядке расчетов. Правда, глава "Россетей" Андрей Рюмин констатировал, что ситуация с продлением соглашений будет очень сложная, если регионы-аутсайдеры не подтянут дисциплину. Он добавил, что общая задолженность перед "Россетями" составляет 90 млрд руб., из них 80 млрд руб. приходится на распределительный комплекс.