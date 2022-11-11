11 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: kavkazplus.com

Дело об изнасиловании подростками девушки-инвалида передано в Сухоложский суд

Дело об изнасиловании подростками девушки-инвалида направлено в Сухоложский городской суд для рассмотрения по существу. Такое решение принял Свердловский областной суд, удовлетворив апелляционное представление прокурора.

Напомним, инцидент произошел в марте этого года в Сухом Логу. Двое 16-летних подростков, воспитывающихся в центре для несовершеннолетних, якобы изнасиловали ранее знакомую 19-летнюю девушку-инвалида. В этот момент подростки находились в заброшенном доме и якобы выпивали.

После в СК возбудили уголовно дело по ст. 131 УК РФ "Изнасилование" и ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Городской вернул дело прокурору для устранения недостатков, которые препятствовали его рассмотрению. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, это постановление было опротестовано прокурором, после чего дело обратно вернулось в городской суд.

Напомним, что дела против половой неприкосновенности рассматриваются в закрытом судебном заседании.

Теги: суд, изнасилование, подросток, инвалид



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