Дело об изнасиловании подростками девушки-инвалида передано в Сухоложский суд

Дело об изнасиловании подростками девушки-инвалида направлено в Сухоложский городской суд для рассмотрения по существу. Такое решение принял Свердловский областной суд, удовлетворив апелляционное представление прокурора.

Напомним, инцидент произошел в марте этого года в Сухом Логу. Двое 16-летних подростков, воспитывающихся в центре для несовершеннолетних, якобы изнасиловали ранее знакомую 19-летнюю девушку-инвалида. В этот момент подростки находились в заброшенном доме и якобы выпивали.

После в СК возбудили уголовно дело по ст. 131 УК РФ "Изнасилование" и ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Городской вернул дело прокурору для устранения недостатков, которые препятствовали его рассмотрению. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, это постановление было опротестовано прокурором, после чего дело обратно вернулось в городской суд.

Напомним, что дела против половой неприкосновенности рассматриваются в закрытом судебном заседании.